Mulher morre após duas serem baleadas no bairro Floresta, em Porto Alegre

Uma mulher de 31 anos morreu na manhã desta terça-feira (3), vítima de disparos de arma de fogo. Ela foi baleada junto de outra pouco depois das 23h de segunda-feira (2) na Rua Hoffmann, próximo à esquina com a Avenida Farrapos, no bairro Floresta, em Porto Alegre.

Conforme a Brigada Militar, populares afirmaram que um indivíduo vestindo uma jaqueta azul desembarcou de um veículo semelhante a um Corolla de cor preta, efetuou os disparos contra as vítimas e, em seguida, teria retornado ao automóvel, fugindo pela Avenida Farrapos em direção ao bairro.

As duas mulheres foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave, mas uma delas não resistiu. De acordo com a polícia, ela tinha antecedentes criminais. A outra vítima, que não foi identificada, segue hospitalizada.

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A investigação é realizada pela 2° Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Porto Alegre. O delegado Eric Dutra afirma que, por enquanto, a única informação que pode ser repassada é de que as duas mulheres estavam vendendo drogas no local. Os indícios são de que o crime esteja relacionado ao tráfico.