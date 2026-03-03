Segurança

Ação criminosa
Notícia

Mulher morre após duas serem baleadas no bairro Floresta, em Porto Alegre

Segunda vítima segue hospitalizada em estado grave. Polícia suspeita de ligação com o tráfico de drogas

Tiago Bitencourt

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