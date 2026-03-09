Suspeita de torturar filhos de um e três anos e enviar vídeo das agressões ao pai das crianças é presa

Mulher foi encaminhada à 2ª Delegacia de Pronto Atendimento, no Palácio da Polícia. Marco Favero / Agencia RBS

Uma mulher de 38 anos foi presa na noite de domingo(8), suspeita de torturar os dois filhos, um menino de três anos e uma menina de um ano. A prisão ocorreu no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, onde a suspeita mora.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher teria gravado vídeos enquanto agredia as crianças e enviado as imagens ao pai delas, de quem está separada.

Em um dos registros, é possível ver o menino, de fralda, deitado em um sofá. A mulher se aproxima, puxa a criança pelos cabelos e a chacoalha, enquanto o garoto chora. Em seguida, ela dá tapas na região do peito e do abdômen do menino e profere xingamentos.

Ao receber os vídeos, o pai procurou ajuda no 21º Batalhão de Polícia Militar, na Restinga. Policiais foram até a residência da mulher e realizaram a prisão em flagrante.

Durante o atendimento da ocorrência, os agentes também registraram novas imagens das crianças. Nas fotos, são visíveis arranhões e hematomas nos dois. A menina apresenta um hematoma no olho direito, enquanto o menino tem principalmente marcas de arranhões pelo corpo.

A Polícia Civil busca esclarecer as possíveis motivações para as agressões e também o motivo de a mulher ter registrado e enviado os vídeos ao pai das crianças.

A suspeita foi levada à 2ª Delegacia de Pronto Atendimento, no Palácio da Polícia, onde foi autuada por tortura e lesão corporal. Conforme a polícia, ela também teria resistido à prisão e ameaçado os policiais, sendo autuada por esses crimes.