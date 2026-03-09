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Suspeita de torturar filhos de um e três anos e enviar vídeo das agressões ao pai das crianças é presa

Ex-companheiro da mãe das vítimas acionou a Brigada Militar ao receber as imagens

Alberi Neto

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