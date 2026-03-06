Segurança

Bom Princípio
Notícia

Mulher é presa por suspeita de torturar bebê em creche irregular do Vale do Caí

Caso veio à tona após proprietária do local ser gravada alimentando a criança de colo de maneira agressiva

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS