Mulher é presa por suspeita de torturar bebê em creche irregular do Vale do Caí

Presa também atuava como cuidadora do local. Polícia Civil / Divulgação

Uma mulher de 62 anos foi presa preventivamente pela Polícia Civil nesta quinta-feira (5), sob a suspeita de torturar um bebê em Bom Princípio, no Vale do Caí.

Segundo o delegado André Lorbiecki Roese, o caso aconteceu em uma residência que funcionava de forma irregular como creche no bairro Morro Tico-Tico.

A investigação teve início na terça-feira (3), após o Conselho Tutelar receber um vídeo que registrava agressões durante a alimentação de um bebê. A mulher, que atuava como cuidadora e proprietária do local, teria sido gravada alimentando a criança de colo de maneira agressiva, a forçando a não se movimentar.

O material foi encaminhado à Polícia Civil, que deu início à investigação e solicitou a prisão preventiva da suspeita ao Poder Judiciário, o que foi deferido.

— Nós, integrantes da rede de proteção, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, Conselho Tutelar e município, atuamos de forma rápida para interromper um possível ciclo de violência na cidade. Proteger crianças e adolescentes é prioridade absoluta, para que possamos garantir, no futuro, adultos saudáveis — afirmou o delegado sobre a prisão.

A investigação segue para identificar outras possíveis vítimas.

Local irregular

O município também foi comunicado e averiguou a situação por meio da Secretaria de Educação, da Vigilância Sanitária e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A apuração municipal descobriu que a criança não estava cadastrada para vagas em Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) da cidade e que o local era irregular. De acordo com a Polícia Civil, o local foi fechado após as constatações.

Em nota, a prefeitura disse que todas as "medidas cabíveis foram adotadas" após o conhecimento do caso (veja abaixo).