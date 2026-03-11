Mulher é morta a facadas em Montenegro, no Vale do Caí

Caso aconteceu no bairro Imigração. Polícia Civil / Divulgação

Uma mulher de 34 anos foi morta a facadas na noite desta terça-feira (10), no bairro Imigração, em Montenegro, no Vale do Caí. A vítima foi identificada como Gislaine Reguss.

O suspeito é um homem de 52 anos que, segundo a Polícia Civil, estava cumprindo pena em regime semiaberto. Segundo a Polícia Civil, ele precisava se apresentar novamente ao sistema prisional nesta noite. Ainda conforme a Polícia Civil, informações preliminares indicam que ele era companheiro da vítima.

A Brigada Militar, que foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, encontrou a vítima com diversas perfurações na região do tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou o óbito.

Testemunhas relataram aos policiais que o suspeito chegou na residência onde ocorreu o crime discutindo com a vítima. Logo depois, passou a agredi-la fisicamente, evoluindo para facadas.

Após o assassinato, o homem fugiu do local, mas foi encontrado pela Brigada Militar horas depois perto de uma estrada, que leva ao município de São José do Sul.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio. De acordo com o delegado Marcos Eduardo Pepe, a vítima não tinha medida protetiva de urgência (MPU) contra o companheiro.

Ainda segundo o delegado, o homem teria investido contra a guarnição da BM com uma faca e acabou sendo baleado. Ele foi levado ao atendimento médico.

Ainda não se sabe a motivação do crime. Equipes policiais e a perícia atendem a ocorrência.

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos