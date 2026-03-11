Segurança

Feminicídio
Notícia

Mulher é morta a facadas em Montenegro, no Vale do Caí

Suspeito é um homem de 52 anos que, segundo a polícia, teria um relacionamento com a vítima. Ele foi preso em flagrante

Júlia Ozorio

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