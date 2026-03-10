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Mulher é esfaqueada dentro de casa, em Porto Alegre; ex-companheiro é suspeito

Vítima foi atingida na região do pescoço, próximo do olho e no antebraço; homem está foragido

Tiago Bitencourt

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