Segurança

Crime de 2015
Notícia

Mulher é condenada a mais de 26 anos de prisão pela morte de fotógrafo em Canoas

José Gustavo Bertuol Gargioni, 22 anos, foi morto a tiros e encontrado na Praia de Paquetá. Crime teria sido motivado por ciúmes, conforme acusação

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS