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Mulher é assassinada a facadas em Esteio; RS chega a 23 casos de feminicídio em 2026 

Daiane Rosa Zastrow, 39 anos, estava dentro de casa no momento do crime. Principal suspeito é o companheiro da vítima

Gabriela Plentz

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Ana Capellari

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