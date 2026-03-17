Mulher é assassinada a facadas em Esteio; RS chega a 23 casos de feminicídio em 2026 

Crime está sendo apurado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Esteio. DCS/PCRS

Uma mulher de 39 anos foi morta a facadas na manhã desta terça-feira (17) em Esteio, na Região Metropolitana. A vítima, identificada como Daiane Rosa Zastrow, estava dentro de casa quando aconteceu o crime. Conforme a Polícia Civil, o caso é tratado como feminicídio.

O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, de 60 anos. O homem fugiu do local e está sendo procurado. A identidade dele não foi divulgada.

Esse foi o 23º feminício registrado neste ano no Estado. De acordo com a delegada Marcela Smolenaars, o casal mantinha relacionamento havia aproximadamente 15 anos e tinha histórico de violência doméstica.

Em fevereiro, a mulher chegou a solicitar medida protetiva contra o homem após um desentendimento em Sapucaia do Sul. Ainda segundo a delegada Marcela Smolenaars, a medida não estava em vigor porque o suspeito não foi localizado pelo oficial de Justiça para intimação.

O homem também tem antecedentes policiais por outros crimes.

O crime está sendo apurado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Esteio.

A vítima deixa cinco filhos, com idades de 19, 17, 14, 13 e oito anos.

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos