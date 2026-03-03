Segurança

Detidas preventivamente 
Notícia

MP prende professoras investigadas por sedar e agredir crianças em escola de Alvorada 

Instituição foi interditada em dezembro do ano passado após suspeitas de que alunos, de dois a cinco anos, eram medicados sem prescrição médica 

Kathlyn Moreira

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