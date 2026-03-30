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MP denuncia professoras por torturar crianças em escola de Alvorada 

Instituição de educação infantil foi interditada em dezembro do ano passado após suspeitas de que alunos eram medicados sem prescrição médica

Lisielle Zanchettin

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