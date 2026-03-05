Segurança

Triplo homicídio
Notícia

MP denuncia motorista que causou a morte de três ciclistas em Três Coroas

Sem nunca ter tido CNH, José Carlos Almeida Bessa, que segue preso preventivamente, havia comprado o carro envolvido no acidente em janeiro. Ele dirigia diariamente até Gramado onde trabalhava

Adriana Irion

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