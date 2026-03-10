MP denuncia homem por latrocínio de casal de idosos em Brochier

Idosos foram encontrados mortos em casa. Paulo Rocha / Agência RBS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou um homem pelo latrocínio de João Dormalino da Silva, 82 anos, e Doraci Alves da Silva, 79. O casal de idosos foi morto no município de Brochier, no Vale do Caí, em 19 de fevereiro. A denúncia foi feita na segunda-feira (9).

Maicon Vieira Fagundes, 29 anos, foi preso pelo crime. Em depoimento à polícia, ele confessou os assassinatos.

Conforme a promotora de Justiça Daniela Tavares da Silva Tobaldini, autora da denúncia, o MP enquadrou o crime como latrocínio, com agravante das vítimas serem idosas. Ela pediu ainda a fixação de indenização mínima aos familiares.

O crime

Local do crime foi isolado pela polícia do município do Vale do Caí na manhã do latrocínio. Polícia Civil / Divulgação

De acordo com a denúncia do MP, na manhã do crime, o homem entrou na residência das vítimas, amarrou as mãos e desferiu agressões contra os idosos. O acusado também teria desferido coronhadas com arma de fogo contra as vítimas, ocasionando a morte deles.

Logo após o crime, ele teria levado diversos bens da residência, como eletrodomésticos, ferramentas e botijões de gás. Ele também teria usado o carro das vítimas para fugir.

O automóvel — um Volkswagen Gol — foi encontrado incendiado e abandonado na localidade de Bom Jardim. Vizinhos encontraram o automóvel e acionaram a Brigada Militar, dando início à investigação do caso.

Com a identificação do proprietário do veículo, os policiais se dirigiram à casa dele e localizaram o casal morto sobre a cama.

O autor foi encontrado horas depois. Em depoimento à polícia, Maicon Vieira Fagundes confessou os assassinatos e afirmou que tinha "desavenças" com as vítimas. Ele seria inquilino de uma casa alugada pelo casal. Como estava com o pagamento do aluguel atrasado, vinha sendo cobrado pelos proprietários.

Ele também disse que usou a coronha de uma espingarda para agredir os idosos. A arma ainda não foi encontrada.

Cidade tranquila