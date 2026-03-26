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Dor que virou propósito
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"Minha mãe vive em cada mulher que não morre”, diz palestrante de seminário sobre violência contra mulher

Em 2026, o Rio Grande do Sul já contabiliza 47 órfãos de feminicídio, sendo 27 menores de 18 anos

Pâmela Rubin Matge

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