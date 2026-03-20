Segurança

Paliativo
Notícia

Medida emergencial do Judiciário criou 372 vagas adicionais em cadeias, mas Nugesp opera no limite

Autorização para aumento do número de presos por cela em duas unidades prisionais de Canoas, na Região Metropolitana, data de 25 de fevereiro e tem prazo máximo de 60 dias

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS