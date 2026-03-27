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Médico é preso suspeito de cobrar cirurgias pelo SUS em Canoas

Conforme a Polícia Civil, suspeito atua na área de Ortopedia do Hospital Universitário

Isadora Garcia

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Ronaldo Bernardi

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