Médico é preso suspeito de cobrar cirurgias pelo SUS em Canoas

Um médico que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (27) por suspeita de cobrar cirurgias de pacientes no Hospital Universitário de Canoas, na Região Metropolitana. A reportagem apurou que se trata de Pablo Rojas Romero.

A 3ª Delegacia de Polícia da cidade fez a prisão dentro do hospital após contato do setor jurídico da instituição de saúde, que recebeu relatos sobre cobranças ilegais. O médico estaria exigindo valores para realizar procedimentos pelo SUS.

Prisão ocorreu no Hospital Universitário de Canoas. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Segundo a delegada Luciane Bertoletti, responsável pelo caso, o suspeito é boliviano, integra o programa federal Mais Médicos e atua na área de Ortopedia. Ele foi preso suspeito de corrupção e será encaminhado para a delegacia de polícia.

De acordo com familiares de um paciente, o médico teria dito que, sem pagamento, não faria procedimento.

O espaço está aberto para defesa de Romero.