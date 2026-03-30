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Vale do Paranhana
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Médico é preso em Taquara após pacientes relatarem ter sido vítimas de crimes sexuais

Cardiologista Daniel Pereira Kollet, 55 anos, foi preso de forma preventiva na manhã desta segunda-feira

Leticia Mendes

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