Médico é preso em Taquara após pacientes relatarem ter sido vítimas de crimes sexuais

Cardiologista foi detido no consultório, no centro de Taquara. Polícia Civil / Divulgação

Investigação da Polícia Civil levou à prisão de um médico em Taquara, no Vale do Paranhana, na manhã desta segunda-feira (30). O cardiologista Daniel Pereira Kollet, 55 anos, foi detido de forma preventiva.

Segundo o delegado Valeriano Garcia Neto, da Polícia Civil, três pacientes do médico procuraram a polícia há cerca de 20 dias e relataram ter sido vítimas de crimes sexuais. As mulheres têm idade entre 30 e 42 anos, e possuem relatos semelhantes. Elas afirmaram que ficavam em estado de choque e sem reação.

— O médico agia sempre da mesma forma. Abraçava, acariciava e beijava as vítimas no momento em que elas estavam sem a blusa e sutiã, para realização dos exames. No fim da consulta, ele pedia sigilo — explica o delegado.

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A polícia entendeu que o cardiologista cometeu violação sexual mediante fraude e também importunação sexual. A polícia acredita que mais mulheres possam ter sido vítimas do mesmo médico.

— Inicialmente, foram três vítimas, mas, após a prisão dele, já tivemos outras quatro mulheres que procuraram a polícia. Neste momento, já são sete vítimas, e acreditamos que ainda existam mais. É muito importante esse ato de coragem das vítimas, e isso também encoraja outras mulheres a fazerem o registro — disse o delegado.

Durante o cumprimento do mandado, no consultório do médico, na Rua Guilherme Lahm, na área central de Taquara, segundo o delegado, o cardiologista admitiu que abraçava as pacientes, mas alegou que se tratava de uma demonstração de carinho e de orientação espiritual.

Kollet é médico há cerca de 30 anos e atua no município de Taquara há pelo menos 25 anos.

Contraponto

O que diz a defesa do médico

Zero Hora entrou em contato com o advogado Rômulo Campana, responsável pela defesa de Daniel Pereira Kollet. O advogado informou que ainda não teve acesso ao processo que originou a prisão para poder se manifestar sobre o caso.

O que diz o Cremers

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) tomou conhecimento dos fatos, e medidas administrativas já foram tomadas para investigação do caso. A situação é grave e deve ser apurada com rigor. Se comprovada a denúncia, todas as ações necessárias serão tomadas para punir os responsáveis.

Como denunciar

Mulheres que tenham sido vítimas podem procurar qualquer Delegacia da Polícia Civil e registrar boletim de ocorrência.