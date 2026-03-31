Médico é esfaqueado por paciente durante atendimento em Lajeado

Um médico ficou ferido após ser esfaqueado pelo paciente que atendia em Lajeado, no Vale do Taquari, na tarde desta terça-feira (31). Conforme a Brigada Militar, um homem de 20 anos estava sendo atendido em sua residência quando agrediu o profissional.

Segundo a Brigada Militar, o jovem estava em estado alterado e teria agredido o médico com um golpe de faca na região do abdômen.

O problema de saúde para o atendimento médico domiciliar não foi informado. A ocorrência de lesão corporal foi registrada na Avenida Amazonas, em Lajeado.

O profissional foi socorrido e encaminhado para atendimento no Hospital Bruno Born (HBB), de Lajeado. De acordo com o último boletim médico, ele foi encaminhado, por precaução, para a sala crítica, e após período de observação, foi liberado.

Logo após a agressão, o jovem permaneceu no local com a faca até a chegada da BM.

"Devido à situação, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança de todos", informou a Brigada Militar em nota.