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Médico é esfaqueado por paciente durante atendimento em Lajeado

Jovem de 20 anos em estado alterado agrediu profissional com golpe de faca. Vítima recebeu atendimento e foi liberada

Bianca Mallmann

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