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"Me deram golpe quando meu marido estava entre a vida e morte": como se proteger de fraude que usa dados de pessoas internadas

Criminosos se passam por médicos ou representantes de hospitais para pedir pagamentos a famílias de pacientes

Vinicius Coimbra

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