Luisa Arraes relata assalto em São Paulo e critica segurança pública

A atriz criticou a segurança pública do Estado. @luisaarraes / Instagram / Reprodução

A atriz carioca Luisa Arraes relatou nas redes sociais, na terça-feira (10), que foi vítima de um assalto em São Paulo. Em stories no Instagram, a filha do diretor Guel Arraes e da atriz Virgínia Cavendish afirmou que teve o carro abordado por criminosos que quebraram o vidro do veículo para roubar seus pertences, ação conhecida como "gangue do quebra-vidro".

— Olá, amigos! Estou bem, mas ontem fui assaltada aqui em São Paulo, naquele estilo clássico que todos já viveram. Pedra na janela do carro, passar o celular, etc, etc, etc. Cuidado ao usar o celular no táxi — relatou.

A atriz também criticou a segurança pública da Capital e do estado de São Paulo:

— E, caraca, vamos eleger alguém mais legal pra São Paulo, não custa lembrar.

Luisa Arraes é neta do político cearense Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, e prima do atual prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Outra vítima

Lucas sofreu leves cortes. @lucas.lima / Reprodução,Instagram

Luisa é mais uma vítima recente desse tipo de crime. O músico Lucas Lima também relatou ter sido alvo do mesmo delito recentemente em São Paulo.

O artista contou nas redes sociais que sofreu cortes leves nos braços, nas mãos e no pescoço durante uma tentativa de assalto enquanto seguia de carro para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Segundo ele, um homem se aproximou do veículo parado e quebrou o vidro lateral para tentar arrancar o celular que estava em sua mão.

O criminoso chegou a puxar o aparelho, mas não conseguiu levá-lo. Com o impacto, estilhaços se espalharam pelo carro e atingiram o músico.