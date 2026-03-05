Justiça emite mandado de apreensão de menor investigado por estupro coletivo; jovem está foragido

Além do menor foragido, outros quatro jovens maiores de idade são réus pelo crime de estupro coletivo. Disque Denúncia / Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro emitiu, nesta quinta-feira (5), um mandado de busca e apreensão contra o menor investigado por participação em um estupro coletivo em Copacabana. Segundo investigadores, ele não foi encontrado no endereço e é considerado foragido. As informações são do g1.

O jovem, que não teve a identidade revelada, é investigado por ato infracional análogo ao crime de estupro. De acordo com o delegado Angelo Lages, ele é a "mente por trás" de pelo menos mais um caso de abuso.

Após inicialmente discordar da recomendação da Polícia Civil, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) opinou favoravelmente sobre a necessidade de internar o adolescente (veja a nota abaixo).

O promotor Carlos Marcelo Messenberg, da 1ª Promotoria da Infância e da Juventude Infracional da Capital, reviu sua primeira decisão, enviada na quarta-feira (4), e emitiu uma nova manifestação à Justiça em que corroborava o pedido de internação — justificado pelo surgimento de novas denúncias.

Como no grupo há quatro adultos e o adolescente de 17 anos, o processo teve de ocorrer de forma cautelosa, já que o trâmite envolvendo menores infratores é diferente. Legalmente, quem tem menos de 18 anos não comete crimes, mas atos infracionais, o que acarreta em internação socioeducativa.

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As denúncias contra o menor

O jovem é alvo de duas denúncias de estupro coletivo. As vítimas afirmam que ele as atraiu para os locais onde foram violentadas.

O primeiro caso é o da jovem de 17 anos. Segundo ela, os dois já haviam se relacionado no passado, mas não mantinham contato. Em 31 de janeiro, data do crime, o investigado propôs um encontro entre os dois.

O segundo caso é o de uma menina que, na época dos fatos, tinha 14 anos. Ela conta que foi convidada para um apartamento pelo jovem, com quem também teve um relacionamento anterior.

Entre os três rapazes que estavam no local e a violentaram, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, que aparece no inquérito de Copacabana, também é citado nesta ocasião. O ato, segundo ela, foi filmado e as imagens foram divulgadas.

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Veja a nota do MPRJ

"O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) informa que a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da Área Centro, do Núcleo Rio de Janeiro, ofereceu denúncia perante a Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA) no caso envolvendo o estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, ocorrido em 31 de janeiro, em Copacabana.