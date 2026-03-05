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Justiça emite mandado de apreensão de menor investigado por estupro coletivo; jovem está foragido

O adolescente de 17 anos é acusado por ato infracional análogo ao crime de estupro. Dois casos já foram registrados

Zero Hora

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