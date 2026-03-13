Justiça concede progressão para regime aberto a Mauro Hoffmann, ex-sócio da Boate Kiss

Hoffmann durante depoimento no Foro Central de Porto Alegre. Carlos Macedo / Agencia RBS

A Justiça concedeu nesta quinta-feira (12) progressão para o regime aberto a Mauro Londero Hoffmann, um dos condenados pelo incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. Hoffmann era um dos ex-sócios da casa noturna onde ocorreu a tragédia, em 27 de janeiro de 2013. A decisão foi tomada após pedido da defesa e manifestação favorável do Ministério Público.

Atualmente, Hoffmann cumpre pena em estabelecimento penal de regime semiaberto em Porto Alegre. Com a progressão, ele passará a cumprir a pena em prisão domiciliar, com algumas condições impostas pela Justiça, como o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar no período noturno e a possibilidade de seguir trabalhando.

Segundo a defesa, Hoffmann já vinha exercendo atividade profissional lícita durante o período em que esteve no semiaberto.

— A decisão de progressão para o regime aberto saiu hoje (quinta-feira) à tarde, após pedido da defesa. Houve a concordância do Ministério Público e o juiz deferiu, fixando condições como o recolhimento noturno — afirmou a defesa.

A expectativa é de que o cumprimento da decisão ocorra nos próximos dias, após os trâmites administrativos do Judiciário.

Os advogados também informaram que pretendem solicitar liberdade condicional ainda neste semestre, caso Hoffmann continue atendendo aos requisitos previstos na legislação.

Situação dos outros condenados

Quatro pessoas foram condenadas criminalmente pelo incêndio da boate Kiss. Além de Hoffmann, também foram responsabilizados:

Elissandro Callegaro Spohr , também sócio da boate à época

, também sócio da boate à época Marcelo de Jesus dos Santos , vocalista da banda Gurizada Fandangueira

, vocalista da banda Gurizada Fandangueira Luciano Bonilha Leão, assistente da banda na noite da tragédia

Spohr atualmente cumpre pena em livramento condicional, com uso de tornozeleira eletrônica.

Já Bonilha também obteve livramento condicional no início de março deste ano, após cumprir parte da pena.

Marcelo de Jesus dos Santos cumpre pena em regime aberto atualmente

Em agosto de 2025, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reduziu as penas dos quatro condenados. Hoffmann e Spohr passaram a cumprir 12 anos de prisão, enquanto Marcelo e Bonilha tiveram as penas fixadas em 11 anos.

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Tragédia da Kiss

O incêndio ocorreu no dia 27 de janeiro de 2013 durante uma festa universitária na Boate Kiss, em Santa Maria, quando um artefato pirotécnico usado por um integrante da banda atingiu o revestimento acústico do teto.