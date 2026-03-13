Segurança

Decisão judicial
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Justiça concede progressão para regime aberto a Mauro Hoffmann, ex-sócio da Boate Kiss

O empresário, que é um dos condenados pelo incêndio que matou 242 pessoas, passará a cumprir pena em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica

Airton Lemos

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