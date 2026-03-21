Júri de PM acusado de matar esposa com tiro no rosto é dissolvido; novo julgamento deve ocorrer em maio

Jaqueline Araújo dos Santos, 46 anos, era professora e mãe de dois filhos. Arquivo Pessoal / Divulgação

O júri do policial militar Jandavi Campos da Silva, 51 anos, acusado de assassinar a esposa, a professora Jaqueline Araújo dos Santos, 46 anos, foi dissolvido. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (20) pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).

Segundo o tribunal, a dissolução ocorre por motivos de saúde — uma familiar da magistrada que conduzia o julgamento foi hospitalizada, impossibilitando o prosseguimento dos ritos. Agora, o júri deve ocorrer apenas em 21 de maio, com novos jurados.

A sessão havia sido iniciada na quinta-feira (19), no salão do júri do Fórum de Sapucaia do Sul. A previsão era de que seis testemunhas fossem ouvidas ao longo de dois dias de julgamento, e havia a expectativa de um desfecho jurídico do caso nesta sexta-feira.

Réu alega disparo acidental

Jaqueline foi morta em maio de 2024 com um tiro no rosto, e Silva é acusado pelo crime de feminicídio. O casal estava junto havia mais de 20 anos e tinha dois filhos.

À época, Silva relatou à polícia que discutiu com a esposa quando chegou em casa, após o trabalho. De acordo com o relato do suspeito na delegacia, durante o desentendimento, ele teria pego uma arma de fogo para se suicidar. A mulher teria ido em sua direção, quando um disparo acidental teria a atingido.

Silva entrou em contato com uma vizinha informando que a esposa havia sido baleada e pediu que ela acionasse socorro. Depois, ele fugiu. No outro dia, Silva se apresentou à polícia. Desde então, está preso preventivamente.

Testemunhas relataram ao delegado do caso que o casal vivia uma relação conturbada, com brigas frequentes.

A vítima

Jaqueline Araújo dos Santos era professora, gremista e apaixonada pelo verão, contou a irmã, Elaine Araújo.

— A Jaque fazia com que todo mundo estivesse junto. Ela era a união da família. Foi minha irmã, minha mãe, minha companheira — lembrou, à época.

A irmã foi sua professora na 1ª série e, segundo Elaine, era uma professora que deixava a sua marca nos alunos. A professora Josiane da Silva dos Santos, que foi colega de magistério de Jaqueline, confirma:

— A Jaqueline era uma profissional extremamente delicada, amorosa, dedicada com seus alunos, sempre preocupada com a aprendizagem de todos. Uma colega preocupada com o bem-estar dos seus colegas, que gostava de agregar as pessoas, de fazer momentos que as pessoas pudessem estar juntas, compartilhando, confraternizando.

O marido foi o primeiro e único namorado de Jaqueline, com quem teve dois filhos, um menino e uma menina.

Entenda

A dissolução pode ocorrer a qualquer momento durante o julgamento em plenário, seja na instrução, nos debates ou na votação dos quesitos, em razão da quebra de alguma regra, de falhas graves no processo, de problemas de saúde inesperados ou de outros imprevistos que prejudiquem a continuidade do julgamento. Nesses casos, o juiz deve marcar uma nova data com novos jurados, já que os do júri dissolvido ficam impedidos.

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos