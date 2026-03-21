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Júri de PM acusado de matar esposa com tiro no rosto é dissolvido; novo julgamento deve ocorrer em maio

Conforme a acusação, Jandavi Campos da Silva teria assassinado Jaqueline Araújo dos Santos, com quem se relacionava havia 20 anos. Crime aconteceu em 2024

Júlia Ozorio

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