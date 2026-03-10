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"À revelia"
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Júri de assassinato de fotógrafo em Canoas começa sem presença da ré e com advogado nomeado por juiz

Paula Caroline Ferreira Rodrigues, 31 anos, está foragida; sessão ocorre após anulação da absolvição pelo Tribunal de Justiça

Leonardo Martins

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