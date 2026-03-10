Júri de assassinato de fotógrafo em Canoas começa sem presença da ré e com advogado nomeado por juiz

José Gustavo Bertuol Gargioni, 22 anos, foi morto a tiros em julho de 2015. Facebook / Reprodução

Começa nesta terça-feira (10), no Foro de Canoas, na Região Metropolitana, o novo julgamento de Paula Caroline Ferreira Rodrigues, 31 anos, acusada de participar do assassinato do fotógrafo José Gustavo Bertuol Gargioni, então com 22. Gargioni foi morto a tiros e encontrado na Praia de Paquetá em julho de 2015.

O júri é presidido pelo juiz Bruno Barcellos de Almeida, titular da 1ª Vara Criminal.

A ré será julgada à revelia: ela é foragida, com mandado de prisão em aberto, e o advogado que a defendia comunicou que não compareceria ao plenário. Uma testemunha deve ser ouvida.

Paula responde por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Tribunal de Justiça do RS confirmou que o júri está mantido e que um advogado foi designado para atuar na defesa durante a sessão.

Renúncia da defesa

O advogado Rodrigo Schmitt anunciou que não compareceria ao júri e comunicou a renúncia à defesa de Paula.

Em nota, ele explicou que havia pedido o adiamento da sessão por motivos de saúde, com atestado médico, mas que o juiz negou o pedido às 18h36min do dia 2 de março.

Poucas horas depois, às 20h30min do mesmo dia, segundo Schmitt, o próprio magistrado adiou o julgamento alegando problemas de saúde próprios e remarcou a sessão para oito dias depois.

Schmitt informou ao juiz que não tinha contato com Paula desde a absolvição no primeiro júri, em 2023, e que, na nova data, teria uma audiência prioritária envolvendo réu preso, categoria com preferência legal. Pediu que a ré fosse localizada e intimada sobre a renúncia.

O magistrado não aceitou nem a renúncia nem o novo pedido de adiamento.

"A realização do julgamento por um advogado escolhido pelo juiz, e não pela própria Paula, compromete a legitimidade do processo, o que pode resultar em nulidade absoluta dos atos praticados", escreveu Schmitt.

Júri à revelia

No processo penal, o júri à revelia ocorre quando o réu, mesmo citado ou intimado, não comparece aos atos processuais sem justificativa.

O julgamento pode prosseguir, mas a lei garante defesa técnica por advogado ou defensor público.

A ausência não implica presunção de culpa, e o réu pode intervir no processo a qualquer momento.

Entenda o caso

Gargioni havia atuado na equipe de comunicação do governo do Estado. Divulgação / Facebook

José Gustavo Bertuol Gargioni foi encontrado morto em julho de 2015 na Praia de Paquetá, em Canoas. Segundo o Ministério Público, ele foi atingido por 19 disparos nas proximidades das ruas Itu e Guarani.

A acusação sustenta que Paula mantinha um relacionamento com a vítima e marcou um encontro que era uma emboscada.

O motivo seria ciúme: ela também se relacionava com Juliano Biron da Silva, então namorado dela e apontado como chefe de uma organização criminosa.

Biron foi condenado em 2020 a 20 anos e oito meses de prisão por homicídio qualificado como coautor do crime.

Gargioni havia trabalhado por mais de dois anos como fotógrafo do Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, durante o mandato do ex-governador Tarso Genro. Antes de morrer, atuava em uma produtora de eventos de Canoas.

Julgamento anterior anulado

Paula foi levada ao Tribunal do Júri em dezembro de 2023. O conselho de sentença a absolveu da acusação de homicídio e reconheceu a prescrição do crime de ocultação de cadáver, extinguindo a punibilidade nesse ponto.

O Ministério Público recorreu. Em abril de 2025, o TJ entendeu que o veredito contrariou as provas do processo e determinou novo julgamento.