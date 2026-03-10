Jovem é morto por disparo de policial em São Borja; BM diz que tiro foi acidental

Luan Alves de Lima morreu na tarde desta segunda-feira (9). Arquivo pessoal / Divulgação

Um jovem de 22 anos, identificado como Luan Alves de Lima, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante uma abordagem da Brigada Militar em São Borja, na Fronteira Oeste. O caso aconteceu nesta segunda-feira (9), por volta das 14h, na Rua Bernardo de Melo, no bairro Pirahy.

Segundo a corporação, durante um patrulhamento de rotina, a guarnição teria se deparado com um flagrante, que a BM não especificou. No momento em que os policiais desembarcavam da viatura, a arma de um dos agentes teria efetuado um disparo acidental. O projétil teria ricocheteado no solo e atingido Luan, que não possuía envolvimento com a ação policial, segundo a corporação.

De acordo com a família, o caso aconteceu no pátio da casa de um tio da vítima. O jovem estava sentado na frente da residência quando um parente, que estava na rua em frente ao local, foi abordado pelos brigadianos. Neste momento, o tiro foi disparado e acabou atingindo Luan. A família nega que a bala tenha ricocheteada no solo, já que o chão do pátio seria de terra.

Ainda conforme a BM, os próprios policiais prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao Hospital Ivan Goulart, mas o jovem não resistiu aos ferimentos.

O policial militar envolvido foi autuado em flagrante por homicídio culposo, e as circunstâncias do caso estão sendo apuradas.

Em nota, a Brigada Militar lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima (leia abaixo).

Familiares e amigos da vítima organizam um protesto nesta noite pedindo justiça.

Militar afastado

O militar envolvido na ocorrência foi submetido a audiência de custódia na terça-feira (10), momento em que foi concedida a liberdade provisória dele.

O brigadiano foi afastado das atividades operacionais e passará a atuar em funções administrativas até a conclusão do procedimento de investigação militar. O caso segue sob a jurisdição da Justiça Militar Estadual.

O que diz a Brigada Militar

"Durante patrulhamento de rotina no município de São Borja, uma guarnição da Brigada Militar deparou-se com uma situação de flagrante delito. No momento em que os policiais desembarcavam da viatura para realizar a abordagem, ocorreu um disparo acidental da arma de um dos policiais militares. O projétil ricocheteou no solo e acabou atingindo uma terceira pessoa que não possuía envolvimento com a ocorrência.

Imediatamente, os policiais prestaram os primeiros socorros e conduziram a vítima ao hospital mais próximo. Contudo, apesar dos esforços, a pessoa atingida não resistiu ao ferimento e veio a óbito durante o atendimento médico.

O policial militar envolvido foi autuado em flagrante delito por homicídio culposo, e todas as circunstâncias do fato estão sendo rigorosamente apuradas.