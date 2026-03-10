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Jovem é morto por disparo de policial em São Borja; BM diz que tiro foi acidental

Segundo a corporação, os próprios policiais prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao hospital 

Pablo Gimenes

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Júlia Ozorio

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