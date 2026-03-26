"Irregularidade detectada no CPF": veja como funciona o golpe do imposto de renda e dicas para se proteger

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Imagem de um e-mail usado para aplicar golpes em contribuintes. Outlook / Reprodução

Além do cuidado no preenchimento de dados, contribuintes devem estar atentos a golpes virtuais relacionados à declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. O período de entrega começou na segunda-feira (23) e segue até 29 de maio.

Autoridades têm alertado para fraudes do gênero, que costumam se intensificar no período em que milhões de contribuintes precisam reportar informações à Receita Federal.

Na maioria dos casos, golpistas tentam fazer com que a vítima clique em links ou realize pagamentos indevidos sob o pretexto de regularizar pendências fiscais ou antecipar o recebimento de valores, relacionados ao CPF do contribuinte.

São mensagens dizendo que há um valor para ser restituído ou que você caiu na malha fina. Também enviam uma guia falsa de pagamento ou há o pedido para atualizar os dados do cadastro. São geralmente mensagens por SMS, WhatsApp ou e-mail. FRANCISCO GOMES JUNIOR Presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor

Outra abordagem comum é a criação de sites que imitam o da Receita Federal, utilizam logomarcas oficiais, termos técnicos e mencionam legislações. Essas plataformas imitam o sistema oficial de consulta e prometem o pagamento via transações instantâneas, solicitam dados confidenciais ou o pagamento de taxas inexistentes.

Esses ambientes são impulsionados em redes sociais para aumentar o alcance de possíveis vítimas.

Os golpistas também têm acesso a bancos de dados e usam essas informações pessoais da vítima para dar uma aparência de credibilidade no contato. O principal objetivo deles é obter vantagem ilícita, e não os dados da vítima. JOÃO VITOR HERÉDIA Titular da da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos (DRCPE)

Os golpistas ainda costumam enviar, por e-mail ou mensagens, arquivos anexados que prometem detalhar as divergências, mas que, no fim, instalam programas maliciosos capazes de capturar informações bancárias e pessoais do usuário.

— Há um senso de urgência para regularizar a situação em 24 horas, como a "última chance" de você quitar ou em tom de oportunidade de receber dinheiro de volta. Às vezes, há até uma ameaça, dizendo que seu CPF será suspenso ou uma multa pode ser aplicada. A Receita Federal não manda notificações de cobrança assim. Na dúvida, nunca clique em nada — acrescenta Francisco Gomes Junior, presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor (ADDP).

É um cenário que exige atenção redobrada porque a agilidade das transferências reduz a janela de reação das instituições financeiras e dos órgãos públicos diante de transações fraudulentas. RAFAELA HELBING Cientista de dados e CEO da Data Rudder, empresa especializada em inteligência antifraude

Como é a abordagem no caso do golpe do imposto de renda

Em março, Zero Hora recebeu diversos e-mails encaminhados por leitores com imagens de cobranças que simulam ser da Receita Federal (veja nas imagens acima). Um deles tem no título a informação: “Atenção: sua declaração pode gerar restrições cadastrais”. O comunicado afirma a existência de uma “Pendência de Declaração e Inconsistência Cadastral” e que o CPF do titular estava em processo de suspensão.

Também foi informado que, em caso de não regularização, ocorreria o seguinte:

Bloqueio completo do CPF

Suspensão de benefícios governamentais

Restrições em operações bancárias e financeiras

Impossibilidade de emissão de documentos oficiais

Inclusão em cadastros de inadimplência (SPC/SERASA)

“A atual legislação determina que cadastros com irregularidades não sanadas serão automaticamente suspensos e poderão ser cancelados definitivamente”, afirma o falso comunicado, que dá um prazo de cinco dias para resolver a situação em um link disponibilizado no corpo do e-mail.

Como se proteger

Reconhecimento de comunicações oficiais

A Receita Federal não envia mensagens eletrônicas contendo links para correção de dados ou solicitações de senhas de acesso. Toda a interação oficial entre o órgão e o cidadão é concentrada exclusivamente em páginas oficiais.

Cuidado com links e arquivos

Não abra e-mails ou mensagens de texto que solicitem a instalação de aplicativos ou a visualização de documentos anexos de origem desconhecida. Programas e aplicativos necessários para obrigações fiscais devem ser obtidos nos portais oficiais das instituições governamentais.

Alerta para as formas de recolhimento

A Receita Federal não utiliza contas correntes de pessoas físicas ou jurídicas para o recebimento de impostos ou taxas. O recolhimento é feito sempre por meio de documentos que geram códigos de barras ou QR codes compatíveis com os sistemas oficiais.

Atenção à urgência

Como inúmeras fraudes, o golpe do imposto de renda adota tons de ameaça ou urgência para pressionar a vítima a “resolver” a situação o quanto antes.

Compreensão do processo de recebimento

A restituição é realizada na conta bancária ou via chave vinculada ao documento de identificação que foi informado no momento da entrega da documentação. Não existe a necessidade de realizar ações extras, cadastros em páginas externas ou pagamentos de taxas para que o valor da restituição seja liberado.