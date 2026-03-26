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"Irregularidade detectada no CPF": veja como funciona o golpe do imposto de renda e dicas para se proteger

Prática se intensifica no período em que milhões de contribuintes precisam reportar informações à Receita Federal

Vinicius Coimbra

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