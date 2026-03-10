Investigação sobre morte de homem em surto durante intervenção policial é encerrada sem indiciamento

Paulo José Chaves dos Santos, 35 anos, foi morto pela polícia em 13 de janeiro. @tonyonecab / Reprodução

A Polícia Civil concluiu na terça-feira (10) a investigação que apurou a morte de Paulo José Chaves dos Santos, 35 anos, que foi atingido por disparos de arma de fogo durante uma intervenção policial em 13 de janeiro, no bairro Tancredo Neves, em Santa Maria, na Região Central. A vítima estaria em surto e ameaçando os familiares quando foi atingida por tiros.

O inquérito foi concluído sem indiciamento do policial militar envolvido nos disparos. A decisão, conforme o delegado Adriano de Rossi, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Santa Maria, baseia-se na confirmação técnica e jurídica de que a ação letal ocorreu em "legítima defesa de terceiro".

"As evidências que confirmaram a narrativa de legítima defesa incluíram laudos periciais de necropsia, de balística e de local de crime, além da apreensão das armas brancas", afirmou a Polícia Civil em nota.

"Legítima defesa"

Ainda segundo a investigação, a situação teve início após familiares da vítima acionarem as autoridades solicitando auxílio em razão de um grave surto psicótico de Paulo José, que atuava como cabelereiro.

Ao chegar no local, a equipe da Brigada Militar teria sido surpreendida pelo homem, que, munido de martelo e ocultando uma faca, teria investido contra o motorista da viatura.

"Diante da agressão letal iminente contra seu colega de farda, o segundo policial desembarcou da viatura e efetuou três disparos, sendo que um atingiu fatalmente o agressor", acrescentou a nota da Polícia Civil.

A apuração técnica concluiu que o uso de arma de fogo seria o único recurso disponível "para repelir o ataque instantâneo" a tempo e salvar a vida do policial militar. O emprego de equipamentos não letais não funcionaria neste caso, em razão da falta de tempo hábil para conter o risco de vida do PM, conforme a Polícia Civil.

Por fim, a investigação também analisou imagens de câmeras de segurança, ouviu testemunhas e áudios, que teriam reforçado que a intervenção visou exclusivamente a proteção à vida e à integridade física do brigadiano atacado.

Policiais retornaram às atividades

A investigação da Brigada Militar sobre o caso também foi encerrada na terça-feira (10). O Inquérito Policial Militar (IPM) também concluiu que o óbito, decorrente da intervenção policial, ocorreu em legítima defesa de terceiros devido ao atentado contra a vida de um integrante da guarnição. Por isso, segundo a corporação, os policiais foram liberados para retornar às atividades.

Conforme a BM, a apuração "transcorreu de forma paralela e independente ao inquérito conduzido pela Polícia Civil" e apurou eventual crime militar e possíveis infrações administrativas.

A investigação reuniu elementos probatórios, entre laudos periciais, depoimentos, imagens de câmeras de vigilância e gravações de chamadas telefônicas.

Os autos do Inquérito Policial Militar serão encaminhados à Justiça Militar do Estado para a tramitação processual.

Como foi o caso