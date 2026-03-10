Segurança

Santa Maria
Notícia

Investigação sobre morte de homem em surto durante intervenção policial é encerrada sem indiciamento

Polícia Civil concluiu que o brigadiano que efetuou tiros contra a vítima agiu em legítima defesa de terceiro, após laudos periciais e técnicos

Júlia Ozorio

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