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Imagens mostram momento em que carro invade pista contrária e mata ciclista em Canoas 

Vítima de 28 anos morreu no local. O condutor do veículo foi encaminhado a delegacia

Guilherme Milman

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