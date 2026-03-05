Imagens mostram momento em que carro invade pista contrária e mata ciclista em Canoas 

Um ciclista de 28 anos morreu em um acidente com um carro na manhã desta quinta-feira (5) no bairro Niterói, em Canoas, na Região Metropolitana. O acidente foi registrado por câmera de segurança (veja acima).

A colisão aconteceu pouco antes das 9h na Rua Tamoio. Conforme a Brigada Militar, o ciclista foi atingido por um Tiida que vinha no sentido contrário da via.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento da colisão. No vídeo, é possível ver que o carro invade a pista contrária e atinge a bicicleta.