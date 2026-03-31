Imagens inéditas mostram execução de Nego Jackson dentro da Pecan

Em 23 de novembro de 2024, Jackson Peixoto Rodrigues, o Nego Jackson, líder de uma facção criminosa, foi executado a tiros. A investigação da Delegacia de Homicídios de Canoas apontou que a pistola de calibre 9 milímetros usada para matar o líder de facção entrou na Pecan com um drone.

Imagens inéditas de uma câmera do corredor mostram o que acontece no momento da contagem de presos na área de isolamento da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan). Dois rivais do Nego Jackson, Rafael Telles da Silva, o Sapo, e Luis Felipe de Jesus Brum, saem das suas celas, e se dirigem até onde fica Nego Jackson.

Rafael Telles, um dos chefes de outra facção se aproxima pelo corredor. Do outro lado da porta de ferro, chama o rival pela portinhola aberta.

Rafael Telles da Silva avança na direção da porta. Quando Jackson se aproxima da porta, uma mão com uma pistola atravessa a portinhola e executa o rival à queima roupa. Foram sete disparos.

Conforme a investigação, quem apertou o gatilho foi Luis Felipe de Jesus Brum, integrante do mesmo grupo. Após alvejarem Jackson, os presos retornaram à cela 7, abandonando a arma no corredor.

Operação

O grupo suspeito de operar os equipamentos carregados de armas, drogas e celulares para dentro da unidade prisional foi alvo de operação nesta terça-feira.

Durante a ofensiva da Polícia Civil, são cumpridos quatro mandados de prisão preventiva em unidades prisionais e nove de busca e apreensão em Canoas, Charqueadas, Eldorado do Sul, Gravataí, Montenegro, Novo Hamburgo e São Leopoldo.

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