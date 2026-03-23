Segurança

Crime no Vale do Paranhana
Notícia

Idosa suspeita de matar enteada em Igrejinha é presa em SC

Lurdes de Fátima de Lima Maurina, de 63 anos, foi localizada em Itajaí. Ela era considerada foragida

Gabriela Plentz

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