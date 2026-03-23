Idosa suspeita de matar enteada em Igrejinha é presa em SC

Maria Helena de Souza foi assassinada no sábado. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (23) a mulher suspeita de matar a enteada no sábado (21), em Igrejinha. Lurdes de Fátima de Lima Maurina, de 63 anos, foi localizada em Itajaí, em Santa Catarina, a cerca de 500 quilômetros da cidade do Vale do Paranhana.

O crime ocorreu na tarde de sábado, na localidade de Rochedo — área rural do município. A vítima, Maria Helena de Souza, de 50 anos, havia ido visitar o pai acamado e reclamou porque a madrasta gritou com ele. A Polícia Civil aponta que, após o desentendimento, a suspeita teria utilizado uma espingarda para atirar na enteada. A idosa fugiu pelos fundos da residência, em um matagal.

Conforme o delegado Ivanir Caliari, Lurdes é natural do Estado catarinense e mantinha contato com parentes na região de São Miguel do Oeste e de Itajaí. Ela era considerada foragida após ter o mandado de prisão preventiva expedido.

A Polícia Civil de Santa Catarina contatou o advogado da investigada. Lurdes de Fátima passará por audiência de custódia e depois será encaminhada para o Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, onde seguirá presa até ser transferida para o sistema prisional gaúcho.