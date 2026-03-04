Idosa morre e homem fica ferido após serem esfaqueados em rua de Osório

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após um ataque a faca registrado na terça-feira (3) na Avenida Paraguassu, no distrito de Atlântida Sul, em Osório, no Litoral Norte.

Uma adolescente de 14 anos é suspeita do ataque. Ela foi autuada em flagrante por ato infracional análogo a homicídio doloso consumado e por homicídio doloso tentado.

De acordo com a Brigada Militar, a polícia foi acionada após moradores informarem que duas pessoas haviam sido esfaqueadas na rua. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram as vítimas feridas.

A mulher, de 81 anos, identificada como Elzira Cabral, e o homem, de 48, foram encaminhados ao atendimento médico, mas a idosa não resistiu e acabou morrendo. Já o homem, que sofreu lesões no tórax, já recebeu alta.

No local do ataque, a BM também encontrou a adolescente, que foi encaminhada à delegacia. A faca utilizada foi localizada e apreendida.

Segundo o delegado João Henrique Gomes de Almeida, a suspeita e as vítimas não possuem grau de parentesco, mas se conheciam e eram moradoras da região.

A investigação também apurou que a adolescente possui transtorno do espectro autista (TEA) e estaria em surto no momento do crime.

— Foi um ato aleatório em razão de um suposto surto dessa adolescente — explicou o delegado.

A avaliação sobre eventual surto será realizada por peritos.