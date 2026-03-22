Idosa é suspeita de matar enteada com tiro de espingarda em Igrejinha; polícia faz buscas à mulher

Maria Helena de Souza foi assassinada no sábado. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Uma idosa de 63 anos é suspeita de matar a enteada na tarde de sábado (21), em uma área rural de Igrejinha, no Vale do Paranhana. O crime aconteceu em uma residência na localidade de Rochedo.

A vítima foi identificada como Maria Helena de Souza, 50 anos. A suspeita do crime é Lurdes de Fátima de Lima Maurina. Segundo a Polícia Civil, ela é considerada foragida.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram até o endereço após receberem informação de sons de disparo no local. Quando chegaram, acompanhados pelos Bombeiros Voluntários, encontraram a vítima caída no chão, já sem vida.

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Segundo a polícia, após um desentendimento entre as duas, a suspeita teria seguido até um dos quartos da casa, onde teria pego uma espingarda calibre 12 e atirado contra a enteada.

Depois do tiro, a autora teria fugido pelos fundos da residência, em direção a um matagal. Buscas foram feitas nas áreas próximas, mas ela não havia sido localizada até a publicação desta reportagem.

A arma usada no crime foi apreendida pela Polícia Civil.