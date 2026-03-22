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Vale do Paranhana
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Idosa é suspeita de matar enteada com tiro de espingarda em Igrejinha; polícia faz buscas à mulher

Vítima, identificada como Maria Helena de Souza, 50 anos, teria se desentendido com Lurdes de Fátima de Lima Maurina

Madu Brito

Carolina Fortes

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS