Identificado homem morto a tiros em posto de combustíveis da zona norte de Porto Alegre

Adilson Rodrigues dos Santos foi morto a tiros em posto de combustíveis na noite de quarta-feira. Brigada Militar / Divulgação

Foi identificado como Adilson Rodrigues dos Santos, 38 anos, o homem morto a tiros em um posto de combustíveis da Avenida Souza Reis, na zona norte de Porto Alegre, na noite de quarta-feira (18). Ele estava dentro de uma caminhonete Tracker cinza quando foi atingido por pelo menos 10 tiros.

De acordo com a Brigada Militar, a vítima chegou ao posto de carro, acompanhado da esposa. A mulher entrou na loja de conveniência e cerca de cinco atiradores, que já estavam aguardando, saíram de uma caminhonete Duster e efetuaram diversos disparos. A mulher se jogou no chão e não se feriu.

Uma guarnição do 11° Batalhão da Brigada Militar passava pelo local no momento do fato. Houve confronto e um brigadiano foi atingido no pé. Ele foi socorrido e não corre risco de vida.

Os atiradores fugiram na caminhonete e abandonaram pelo caminho duas pistolas, um colete a prova de balas e um carregador. Na bolsa da mulher que estava com a vítima, a polícia encontrou uma pistola com carregador, outros dois carregadores e cerca de R$ 15 mil em dinheiro. Ela foi presa.

A Brigada Militar confirmou que o homem morto tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídio. Ele havia saído da prisão no mês passado.