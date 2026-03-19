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Identificado homem morto a tiros em posto de combustíveis da zona norte de Porto Alegre

Vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídios e havia saído da prisão recentemente

Tiago Bitencourt

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