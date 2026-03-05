Segurança

Sinais de tortura
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Homens são condenados por assassinatos de adolescente e jovem após furto de baterias de depósito do Detran em Sapucaia do Sul

Vítimas de 16 e 19 anos foram encontradas com as mãos amarradas em março de 2023

Ana Capellari

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