Segurança

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Notícia

Homem que fugiu do pátio do Nugesp, em Porto Alegre, é preso pela Brigada Militar em Gravataí 

Suspeito teria aberto as algemas, escalado uma tela e pulado um muro; circunstâncias da fuga são apuradas em sindicância da Polícia Civil

Adriana Irion

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