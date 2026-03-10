Homem que fugiu do pátio do Nugesp, em Porto Alegre, é preso pela Brigada Militar em Gravataí 

Conforme a Polícia Penal, presos esperavam para passar pelos trâmites de ingresso no Nugesp. Ugeirm / Divulgação

A Brigada Militar prendeu em Gravataí, na noite da segunda-feira (9), Alexsandro de Andrade Pereira, 35 anos, que havia fugido do pátio do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre, na tarde de sexta-feira (6). Ele foi preso por policiais militares em flagrante por receptação de veículo furtado no bairro Parque dos Anjos. O homem havia escapado do Nugesp depois de abrir as algemas, supostamente escalar uma tela e acessar um muro, de onde teria pulado.

Alexsandro foi flagrado pela BM com um carro furtado. Ele tem antecedentes policiais por roubo de veículo, furto qualificado, furto de veículo, estelionato, receptação, fuga de preso, embriaguez ao volante, posse de entorpecentes e ameaça.

Fuga do pátio

Na sexta-feira, ele havia sido capturado epela Guarda Municipal de Gravataí por furto de veículo. Levado por policiais civis da cidade da Região Metropolitana ao Nugesp para passar por audiência de custódia, ele foi deixado no pátio do complexo, algemado a outros seis presos. Fazia calor no dia e, em função de superlotação no setor de ingresso, os presos que chegavam estavam sendo mantidos fora das viaturas.

A principal suspeita é de que ele tenha conseguido abrir as algemas, escalado uma tela e pulado um muro. As circunstâncias ainda estão sendo apuradas em sindicância aberta pela Polícia Civil. A responsabilidade pela custódia do preso era de policiais civis. Quem faz a segurança do complexo do Nugesp é a Polícia Penal.

No momento da fuga, segundo o Sindicato dos Agentes de Polícia do Estado (Ugeirm), o cenário era de superlotação. Conforme a entidade, pelo menos 11 viaturas aguardavam no pátio, com presos dentro dos veículos e sentados no chão.