Homem que estava acorrentado é resgatado de cárcere privado no Vale do Sinos

Segundo a BM, ele contou ter sido sequestrado na noite de terça em razão de uma dívida ligada a drogas. Brigada Militar / Divulgação

Um homem mantido amarrado e com as pernas presas por correntes foi resgatado na quarta-feira (18) em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Dois suspeitos foram presos durante a ação.

Segundo a Brigada Militar (BM), ele contou ter sido sequestrado na noite de terça-feira (17) em razão de uma dívida ligada a drogas.

Segundo a corporação, os policiais realizavam rondas pela região quando avistaram dois homens em frente a uma casa. Assim que percebeu a aproximação da viatura, um deles teria tentado correr, mas foi detido poucos metros à frente. O segundo permaneceu no local e também foi abordado.

Durante a verificação dentro do local, os policiais encontraram um homem em situação de extrema vulnerabilidade: ele estava com as mãos amarradas e as pernas presas por uma corrente fixada a uma pilastra.

Leia Mais Polícia identifica corpo encontrado em mala em Florianópolis e apura relação com morte de corretora gaúcha

A equipe ainda localizou objetos pessoais do homem, que teriam sido levados pelos sequestradores.