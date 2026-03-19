Segurança

Em São Leopoldo 
Notícia

Homem que estava acorrentado é resgatado de cárcere privado no Vale do Sinos

Dois suspeitos foram presos durante a ação. Objetos pessoais que teriam sido levados por sequestradores também foram localizados

Madu Brito

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS