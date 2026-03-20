Homem que atropelou e matou ciclista após discussão na Cidade Baixa é indiciado por homicídio 

A Polícia Civil indiciou o homem que atropelou um ciclista após uma discussão no bairro Cidade Baixa, região central de Porto Alegre, em dezembro do ano passado. A vítima, Carlos Leonardo Trindade da Silva foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada por 16 dias. Ele morreu em 30 de dezembro.

Lucas Eduardo Antunes Farias foi indiciado pelo crime de homicídio doloso duplamente qualificado, por motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima. Isso significa que, para os policiais, Lucas teve a intenção de cometer o crime.

O caso ocorreu entre a noite do dia 13 e a madrugada do dia 14 de dezembro do ano passado, no cruzamento das ruas da República e General Lima e Silva. De acordo com o inquérito, concluído nesta semana, Lucas dirigia uma caminhonete Hyundai Creta quando se envolveu em uma discussão com o ciclista.

Conforme o delegado Ajaribe Pinto, da 10ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, tratou-se de uma discussão considerada banal. Ainda assim, segundo a investigação, o motorista teria ameaçado a vítima de morte e, na sequência, a atingido com o veículo.

A ocorrência da Brigada Militar aponta que o ciclista chegou a atingir a caminhonete durante o desentendimento.

A Polícia Civil chegou a solicitar a prisão preventiva do motorista, mas o pedido foi negado pela Justiça. O inquérito foi remetido ao Poder Judiciário, e caberá ao Ministério Público decidir sobre o oferecimento de denúncia.

Contraponto