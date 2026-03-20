Segurança

Inquérito concluído
Notícia

Homem que atropelou e matou ciclista após discussão na Cidade Baixa é indiciado por homicídio 

Polícia Civil entendeu que Lucas Eduardo Antunes Farias teve a intenção de matar Carlos Leonardo Trindade da Silva

Guilherme Milman

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