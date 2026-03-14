Segurança

Agressão com pá
Notícia

Homem invade zoológico municipal de Cachoeira do Sul e mata veado-campeiro

Autor de ataque foi preso. O suspeito permaneceu em silêncio durante depoimento. Ainda conforme a polícia, o caso pode ser enquadrado como maus-tratos contra animais e dano qualificado

Ana Capellari

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