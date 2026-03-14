Homem invade zoológico municipal de Cachoeira do Sul e mata veado-campeiro

Um homem de 26 anos foi preso neste sábado (14) após invadir o Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul, na região central do Estado, e matar um veado-campeiro. O ataque também deixou outros dois animais feridos.

Uma fêmea de veado-mão-curta teve uma das patas quebradas, e outro animal apresentou ferimentos na boca. A fêmea passou por cirurgia e segue internada para recuperação.

Segundo informações da prefeitura, a invasão ocorreu por volta das 6h30min. Servidores do zoológico ouviram o barulho de vidro quebrado e, ao verificarem o local, constataram danos na área onde os animais são mantidos. O autor do ataque usou uma pá para agredir os animais.

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Após o ocorrido, funcionários fecharam provisoriamente o espaço com uma tela. O suspeito foi localizado pela Brigada Militar no bairro Cristo Rei. O nome dele não foi divulgado.

A Polícia Civil investiga o caso. O suspeito permaneceu em silêncio durante depoimento. Ainda conforme a polícia, o caso pode ser enquadrado como maus-tratos contra animais e dano qualificado. Ele foi encaminhado para o Presídio Estadual de Cachoeira do Sul.