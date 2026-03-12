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Homem é preso por suspeita de se passar por fiscal do Ibama para extorquir moradores no Vale do Sinos

Investigado ameaçava moradores e exigia pagamentos indevidos. Polícia Civil apura número de vítimas

Júlia Ozorio

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