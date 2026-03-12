Homem é preso por suspeita de se passar por fiscal do Ibama para extorquir moradores no Vale do Sinos

Homem foi detido no Litoral Norte. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 53 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta quarta-feira (11) sob a suspeita de se passar por um fiscal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para extorquir moradores de Campo Bom, no Vale do Sinos. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi localizado e detido em Tramandaí, no Litoral Norte.

A investigação aponta que o homem ia até residências, se apresentava como agente de fiscalização do Ibama e ameaçava aplicar multas ou recolher os animais dos moradores. A partir disso, exigia pagamentos em dinheiro das vítimas. Para sustentar a farsa, ele usava um distintivo com a inscrição do órgão ambiental, portava algemas e simulava estar armado.

Em um dos casos apurados, a vítima relatou aos policias que o suspeito pediu para verificar as aves mantidas na residência. Além de recolher os animais, ele ainda exigiu um pagamento de cerca de R$ 1,6 mil.

Em outro episódio, o investigado ameaçou aplicar uma multa ambiental no valor de R$ 15 mil à vítima, que acabou não realizando o pagamento, pois familiares desconfiaram da abordagem.

De acordo com o delegado Rodrigo Camara, da Delegacia de Polícia de Campo Bom, a investigação segue em andamento para identificar o número de vítimas e o montante recolhido ilicitamente com essa farsa. Indícios apontam que este homem tenha praticado crimes semelhantes em outros municípios gaúchos, usando o mesmo método de abordagem.

Cuidado

A Polícia Civil alerta que os órgãos ambientais do Estado não cobram nenhum tipo de valor durante fiscalizações. Eventuais multas administrativas são aplicadas por meio de procedimento formal e devem ser pagas apenas por guias oficiais de recolhimento ao Estado.