Homem é preso por suspeita de matar a mãe a pedradas em Viamão

Um homem foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (25) suspeito de matar a mãe a pedradas. O caso foi registrado no distrito de Itapuã, em Viamão. Conforme a Brigada Militar, policiais encontraram o filho da vítima próximo ao corpo, com comportamento alterado e com uma pedra com vestígios de sangue ao lado.

O homem foi identificado como Eder Fernando Poisl, 44 anos. Ele reside sozinho em um contêiner e não tem antecedentes criminais. A mãe é Dione Poisl, 74 anos, e morava na zona sul de Porto Alegre. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento de Viamão.

Poisl foi ouvido ainda na noite de quarta-feira e negou ter cometido o crime. Conforme a delegada Carolina Terres, ele afirmou que havia convidado a mãe para visitá-lo após a morte repentina do cachorro dele. O suspeito afirmou que os dois sepultaram o cão.

— Quando ele estava acabando de fechar a cova, o filho relatou que ouviu um grito. Ele correu e encontrou a mãe caída, com um profundo corte na cabeça, tentou reanimá-la e não conseguiu — afirma a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Viamão sobre o depoimento do suspeito.

Após o suposto incidente, Poisl acionou um familiar, que chamou o Samu e a Brigada Militar. O caso é tratado como feminicídio pela Polícia Civil. Com base em informações da perícia, a delegada avalia que a hipótese de um acidente é improvável.