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Homem é preso em investigação de extorsão de R$ 500 mil a família de Novo Hamburgo

Grupo criminoso ligado à agiotagem ameaçava tomar a residência das vítimas como pagamento de dívida do filho

Leonardo Martins

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