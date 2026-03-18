Homem é preso em investigação de extorsão de R$ 500 mil a família de Novo Hamburgo

Polícia apreendeu armas de fogo, entre elas um fuzil, além de munições e carregadores. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu um homem na manhã desta quarta-feira (18) durante o cumprimento de mandados judiciais em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A operação, batizada de Vicinus ("vizinho" em latim), foi deflagrada pela 2ª Delegacia de Polícia do município e mira um grupo criminoso acusado de extorquir uma família local.

Os suspeitos exigiam R$ 500 mil sob ameaça de tomar a casa das vítimas. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária.

Um dos alvos não foi localizado e segue foragido. Nas buscas, a polícia apreendeu armas de fogo, entre elas um fuzil, além de munições e carregadores.

A delegada Marina Goltz, responsável pelo caso, explicou que os investigados são conhecidos pela prática de agiotagem, o empréstimo de dinheiro a juros abusivos. O grupo passou a ameaçar a família depois que o filho do casal contraiu uma dívida com os suspeitos.