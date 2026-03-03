Homem é preso com submetralhadora na zona norte de Porto Alegre

Submetralhadora, colete balístico e munições foram encontrados com suspeito. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (2) por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, no bairro Costa e Silva, na zona norte de Porto Alegre. Na ação, realizada pela Polícia Civil, o suspeito também foi preso por receptação.

A prisão ocorre após a 2ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico (DIN/Denarc) receber informações indicando que um homem estaria utilizando um carro Jeep Compass, de cor branca, para transportar armas no bairro Costa e Silva.

Diante das alegações, a equipe de investigação, coordenada pelo delegado Wesley Lopes, foi até a região para monitorar possíveis movimentações neste sentido, confirmando as atividades ilícitas.

Ao abordar o veículo que estaria transportando as armas, os policiais encontraram uma submetralhadora calibre nove milímetros com numeração suprimida, 52 munições do mesmo calibre, dois carregadores sobressalentes, um colete balístico e um par de placas veiculares. Os itens foram apreendidos.

Conforme a Polícia Civil, o Jeep Compass utilizado pelo suspeito constava como furtado desde outubro de 2025. Uma diligência na residência do suspeito, em Alvorada, na Região Metropolitana, localizou ainda outro veículo que possuía registro de roubo.