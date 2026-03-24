Corpo de homem é encontrado com as mãos amarradas e sinais de tiros em Viamão

O corpo de um homem foi encontrado em Viamão, na Região Metropolitana, na noite de segunda-feira (23). A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com a Brigada Militar, policiais foram abordados por volta das 23h30min por pessoas que informaram que havia um cadáver na Avenida Osvaldo de Godoy Gomes, no bairro Augusta.

No local, a equipe encontrou o homem, com mãos amarradas com um cinto e pedaços de roupa, além de ferimentos possivelmente causados por tiros.