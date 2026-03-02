Homem é morto a tiros na zona leste de Porto Alegre

Um homem foi morto a tiros por volta das 22h de domingo (1º), no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. O crime foi na Estrada João de Oliveira Remião, na parada 22.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Alex Sandro Pires dos Santos, 48 anos. Ele estava no pátio de uma residência quando foi alvo dos disparos. O local foi isolado para realização da perícia, que buscará esclarecer de onde vieram os disparos.

Conforme o 19° BPM, guarnições foram acionadas após a informação de que um veículo teria passado efetuando disparos em via pública. Ao chegarem, os policiais localizaram dois homens atingidos por disparos de arma de fogo, sendo imediatamente acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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A segunda vítima, não identificada, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. A motivação do crime ainda é desconhecida.