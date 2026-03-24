Homem é morto a tiros na Ilha das Flores, em Porto Alegre; suspeito fugiu do local

Assassinato aconteceu na Rua dos Pescadores. Vitor Rosa / Agência RBS

Um homem de 43 anos foi encontrado morto na Ilha das Flores, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre, por volta do meio-dia desta terça-feira (24). O assassinato aconteceu na Rua dos Pescadores, que fica próxima à BR-290. A vítima foi identificada como Adriano Machado de Sousa.

De acordo com o 9º batalhão da Brigada Militar, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo. No local, além da vítima em óbito com sinais de tiros, os policiais encontraram um revólver calibre .357, com numeração suprimida. A arma foi apreendida.

Segundo testemunhas, o assassino efetuou diversos disparos contra a vítima e fugiu do local. A Brigada Militar realiza buscas pelo criminoso, porém, até o momento, ninguém foi localizado.