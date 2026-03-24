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Homem é morto a tiros na Ilha das Flores, em Porto Alegre; suspeito fugiu do local

Polícia Civil investiga hipótese de desentendimento entre vítima Adriano Machado de Sousa, 43 anos, e autor do crime

Júlia Ozorio

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Vitor Rosa

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