Homem é morto a tiros em Santa Maria

A vítima foi identificada como Luiz Fernando Machado de Oliveira. Policia Civil / Divulgação

O homem apontado como autor do mais recente homicídio de Santa Maria, na Região Central, se entregou à polícia e foi preso na quarta-feira (4). Segundo a Polícia Civil, Paulo Angelio Pereira Lemos, 48 anos, foi quem disparou contra o namorado da ex-companheira, na tarde de terça (3).

A vítima, de 57 anos, é Luiz Fernando Machado de Oliveira.

A principal hipótese do delegado Adriano de Rossi, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Santa Maria, é que o crime tenha ocorrido em um contexto de violência doméstica, já que o homem não aceitava o fim do relacionamento com a mulher.

Contudo, a defesa de Lemos, exercida pela advogada Ângela Vasconcellos, afirmou que ele confessou o crime e alegou que o alvo não era a mulher, mas sim o companheiro dela.

Entenda o caso

A Polícia Civil afirma que um pedido de medida protetiva foi protocolado a pedido da mulher em 22 de fevereiro, após o término do relacionamento. O Judiciário, no entanto, não confirma a vigência da medida.

O suspeito já possui antecedentes policiais por ameaça e lesão corporal contra ela.

O assassinato foi em frente à residência da namorada, quando Oliveira construía um muro. Ele chegou a ser socorrido, após ter sido baleado, mas não resistiu.