Segurança

Suspeita de desavença
Notícia

Homem é morto a tiros ao sair de aula em Santiago; câmera registra parte da ação

Crime aconteceu no estacionamento do prédio que abriga o Instituto Federal Farroupilha

Tayline Manganeli

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