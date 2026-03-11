Homem é morto a tiros ao sair de aula em Santiago; câmera registra parte da ação

Um homem foi assassinado com pelo menos três tiros na noite de terça-feira (10) ao sair da aula no Instituto Federal Farroupilha. A vítima foi identificada como Heverton Pereira Mello, 36 anos. O crime aconteceu no estacionamento do prédio que abriga o Instituto Federal Farroupilha e outros dois educandários.

Segundo a investigação, a vítima foi surpreendida por três homens quando saía da aula no instituto. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Heverton caminha pelo estacionamento e, depois, correndo antes de ser baleado (veja vídeo acima).

Heverton morreu no local. O estacionamento fica em um pátio que tem abertura para a rua, pela qual os atiradores podem ter entrado.

Prisão

Equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil realizaram buscas durante a madrugada desta quarta-feira (11) e localizaram dois suspeitos, que foram presos em flagrante. Entre eles está um dos atiradores, de 23 anos, que confessou o crime. O terceiro ainda é procurado.

A principal linha de investigação aponta que o homicídio teria relação com desavenças antigas entre a vítima e os suspeitos. A Polícia Civil segue apurando o caso.