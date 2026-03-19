Homem é executado a tiros em posto de combustíveis em Porto Alegre

Local onde o homem foi atingido pelos disparos. Marcos Pacheco / RBS TV

Um homem foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (18) em um posto de combustíveis na Avenida Souza Reis, no bairro São João, na zona norte de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, o crime tem características de execução.

De acordo com o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Beron, o ataque ocorreu por volta das 22h40min. Cinco criminosos armados chegaram ao local em um Renault Duster prata e efetuaram diversos disparos contra a vítima, identificada como Adilson Rodrigues dos Santos, 38 anos.

Santos estava dentro de um veículo estacionado no posto quando foi atingido pelos tiros. A esposa dele estava na loja de conveniência no momento e não ficou ferida.

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A Brigada Militar confirmou que o homem morto tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídio. Ele havia saído da prisão no mês passado.

Durante o ataque, policiais militares que realizavam patrulhamento na região depararam com os criminosos ainda em ação. Segundo a BM, os brigadianos foram alvo de disparos e revidaram.

Na troca de tiros, um policial militar foi baleado em um dos pés. Ele foi socorrido e não corre risco de vida.

Os criminosos fugiram no veículo utilizado na ação. Durante a fuga, abandonaram parte do material, incluindo duas pistolas calibre 9 milímetros, um colete balístico e carregadores.

Na bolsa da mulher de Santos, os policiais encontraram uma pistola calibre .40, um carregador prolongado e cerca de R$ 15 mil em dinheiro.