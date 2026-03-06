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Homem é encontrado morto em córrego de Santa Maria

Vítima tinha 43 anos e foi localizada na manhã desta sexta-feira nas proximidades do Arroio Cadena; suspeito do crime, de 17 anos, foi apreendido em flagrante

Tayline Manganeli

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