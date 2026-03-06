Homem é encontrado morto em córrego de Santa Maria

Um homem de 43 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (6) em um córrego nas proximidades do Arroio Cadena, em Santa Maria, na Região Central. A vítima foi identificada como Robson Rodrigo Saldanha Abadi.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado na altura da Rua Fernandes Vieira, quase esquina com a Avenida Borges de Medeiros, no Bairro Carolina.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante nas proximidades do local. Segundo delegado Adriano De Rossi, responsável pela investigação, as primeiras apurações indicam que houve um desentendimento entre os dois.

Segundo relatos à polícia, o homem foi agredido e arrastado para a água. Ferimentos na cabeça foram constatados, no entanto, a causa da morte só poderá ser confirmada após a realização da necropsia.