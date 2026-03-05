Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Gravataí

O corpo de um homem de 39 anos foi encontrado com marcas de tiros na noite desta quarta-feira (4), na Estrada dos Tavares, em Gravataí, na Região Metropolitana. A vítima não teve a identidade divulgada.

Segundo a Brigada Militar, o cadáver estava em uma área de vegetação, no limite com o município de Sapucaia do Sul.

Pouco depois da localização do corpo, equipes da Brigada Militar encontraram o veículo da vítima, que era conduzido por dois homens.

Dentro do carro, os policiais localizaram uma arma de fogo que pode ter sido usada no crime. A dupla foi presa em flagrante em Sapucaia do Sul, suspeita de participação no homicídio.