Homem é encontrado morto com golpes de faca no bairro Petrópolis, em Porto Alegre

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (27) na Rua Felipe de Oliveira, próximo à Rua Silva Só, no bairro Petrópolis, na zona leste de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado pela Brigada Militar por volta das 2h30min.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas constatou que o homem já estava sem vida. A vítima apresentava dois cortes na região do tórax e um na cabeça.

Segundo o delegado plantonista Carlos Assis, a suspeita é de que o homem estivesse em situação de rua. Testemunhas relataram que ele costumava frequentar a região dos bairros Petrópolis, Rio Branco e Bom fim.

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A principal linha de investigação, até o momento, é de que o crime tenha acontecido em razão de uma desavença. A motivação será apurada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.