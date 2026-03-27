Segurança

Possível desavença
Notícia

Homem é encontrado morto com golpes de faca no bairro Petrópolis, em Porto Alegre

Vítima foi localizada na Rua Felipe de Oliveira com ferimentos no tórax e na cabeça

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS