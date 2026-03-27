Segurança

Crime de 2008
Notícia

Homem é condenado a 39 anos de prisão por matar mulher grávida em Alegrete

Itaguassu Borges Pinheiro matou Schana Pianesso, com quem teve um relacionamento extraconjugal

Duda Romagna

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