Homem é condenado a 39 anos de prisão por matar mulher grávida em Alegrete

O Tribunal do Júri de Alegrete, na Fronteira Oeste, condenou Itaguassu Borges Pinheiro, 52 anos, a 39 anos de prisão pela morte de Schana Pianesso, com quem teve um relacionamento extraconjugal e que estava grávida. O crime aconteceu há 18 anos. O julgamento, que começou na quinta-feira (26), terminou na madrugada desta sexta-feira (27).

O réu foi condenado por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) em contexto de violência contra a mulher, e por aborto provocado sem o consentimento da gestante. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Este foi o segundo julgamento do caso. Em 2011, Itaguassu chegou a ser condenado, mas a decisão foi anulada pela defesa por questões formais.

Na nova sentença, o juiz Rafael Echevarria Borba destacou a "extrema brutalidade", a "frieza emocional e a insensibilidade do réu".

A promotora de Justiça Rochelle Jelinek, que atuou na acusação, ressaltou a importância da decisão.

— A família da vítima ficou profundamente emocionada depois de 18 anos de espera por justiça. Em meio à onda de feminicídios no Estado e no país, cada condenação importa. Decisões como esta demonstram que a sociedade não tolera mais violências dessa natureza — afirmou a promotora.

A reportagem entrou em contato com a defesa do réu, mas não obteve retorno até a mais recente atualização desta publicação. O espaço segue aberto para manifestações.

O crime

O crime aconteceu em 2008. Schana Pianesso, então com 29 anos, desapareceu em 14 de julho daquele ano. Ela mantinha um relacionamento extraconjugal com Itaguassu, que era casado.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), ele a pressionava para interromper a gravidez e, diante da recusa, cometeu o crime.